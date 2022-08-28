شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد مهدد بالخضوع لجراحة جديدة واللاعب يطير إلى إسبانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، للتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للخضوع إلى بعض الفحوصات الطبية للتعافي من إصابته.



عبد العزيز البيشي يطير إلى إسبانيا للخضوع إلى بعض الفحوصات



وأشارت التقارير، إلى أن عبد العزيز البيشي جناح فريق اتحاد جدة، سوف يتوجه إلى إسبانيا، لعرض إصابته على أحد الأطباء الكبار، بعد أن عاودته آلام الركبة من جديد.

يأتي ذلك بعدما خضع البيشي لجراحة لتنظيف الركبة خلال فترة التوقف الصيفي، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وآخر تأهيلي استعدادًا للعودة لتدريبات الجماعية للفريق، غير أن اللاعب بدأ يشعر بآلام من جديد.

وكشفت تقارير صحفية أن البيشي عانى من إصابة الركبة من جديد، مما دفعه للسفر إلى إسبانيا، حيث من الممكن أن يلجأ إلى جراحة جديدة، قد تبعده عن الملاعب ما يقارب من الشهر، أو يعتمد الطبيب الإسباني تدريبات علاجية لتفادي العملية الجراحية.



المولد يعلن انتهاء علاقته مع اتحاد جدة



من ناحية أخرى، كشف فهد المولد لاعب اتحاد جدة السابق، أن علاقته بالعميد انتهت تمامًا، وأنه الآن يستعد لتوقيع عقد جديد، عقب قرار مركز التحكيم الرياضي الأخير، بالاكتفاء بالمدة التي قضاها فهد من عقوبة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بإيقافه لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من مايو الماضي، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.

واقترب المولد من نادي الشباب، حيث يسعى للتوقيع معه قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون متاحًا مع المنتخب السعودي في مونديال قطر.