شكرا لقرائتكم خبر بدء زراعة مليون شجرة في محمية الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء أعمال زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس الواقعة جنوب محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وتأتي هذه المبادرة لزراعة مليون شجرة في المحمية ضمن الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المنعقد في مايو الماضي بالرياض.

وبدأت أعمال المرحلة الأولى بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، على أن تكتمل قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ثم البدء بالمرحلة الثانية لزراعة الـ500 ألف شجرة الأخرى بداية العام القادم، حيث اشتملت على زراعة عدد من الأنواع النباتية المحلية.

وتسعى هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود الوطنية وتنظيمها للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

أنواع نباتية محلية:

