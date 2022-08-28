أسلحة بإصدارات خاصة في معرض الصقور والصيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت 7 شركات سعودية تمثل 55 علامة تجارية للأسلحة إصدارات خاصة للسعوديين، ضمن ما عرضته من قطع في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، المقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأبدى زوار جناح الأسلحة اهتماما كبيرا بالقطع المعروضة، حيث حرصت الشركات على تقديم أجود الأنواع وأفخمها والنوادر منها، وأبرزها مسدس بإصدار خاص للمملكة العربية السعودية يحمل اسم «العوجا»، يعرض بـ115 ألف ريال، ويمتاز بمواصفات عالية من حيث دقة التصويب، ونسبة الارتداد بعد الإطلاق، وكذلك طريقة التلقيم، وسعة مخزن الرصاص، ونقشت عليه كلمة «العوجا».

وتجذب الأسلحة النادرة الزوار والمهتمين، حيث تتسم ببعض المميزات الخاصة أو ذات الإصدار المحدود، ويكون بعضها مرصعا بالمعادن الثمينة أو المحفور عليها عبارات أو أسماء، بإلإضافة إلى رغبة هواة اقتناء السلاح والرماية بامتلاك الأوزان الخفيفة والمخزن الواسع.

من جهة ثانية أكد مهتمون بتربية الصقور ورحلات الصيد أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، حدث مهم ينتظره المهتمون والمتخصصون؛ لما يتضمن من أنشطة وفعاليات مختلفة من خلال أركانه المتعددة التي تجتمع جلها في إبراز تاريخ المملكة وأصالتها في مجالات كثيرة، منها الصيد باستخدام الصقور.

وأوضح المهتم بتربية الصقور عبدالعزيز القصير أن المعرض يشهد تطورا ملحوظا سنويا منذ انطلاقة النسخة الأولى منه عام 2018م، حيث يتضح من خلال الزيادة الملحوظة في عدد زواره عاما بعد آخر، وهو ما يؤكد أن البصمة القوية للمعرض ليست حصرا على المملكة فقط، بل امتدت لدول الخليج والوطن العربي والعالم.

وأشار إلى أن المعرض أصبح ملاذا لهواة الصيد بالصقور ورعايتها؛ لما فيه من مزادات قوية على أفضل أنواع الطيور، إضافة لتوفيره جميع اللوازم الخاصة بتربية الصقور ومستلزمات الرحلات.