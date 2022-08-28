شؤون الحرمين تناقش التحول الرقمي في منظومة الحشود

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وناقشت الحلقة ستة محاور رئيسة تتمثل في: التحول الرقمي في المنظومة التشغيلية، والتحول الرقمي في المنظومة الدينية والتوجيهية والإرشادية، وكذلك التحول الرقمي في المنظومة التعليمية، والتحول الرقمي في منظومة الحشود والأمن والسلامة، إضافة إلى التحول الرقمي في المنظومة الإثرائية. وأشاد السديس بالجهود المبذولة من الإدارات المعنية وسعيها لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في رقمنة أعمال الرئاسة التي بدورها تنعكس على الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ودورها التوجيهي والإرشادي، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية التي يتميز بها منسوبوها من تميز وإبداع.وأشار إلى أن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعادها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة، حاثا وكالة الأبحاث والدراسات للابتكار ودعم منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين على مواكبة التطور في المملكة.
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