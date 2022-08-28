شؤون الحرمين تناقش التحول الرقمي في منظومة الحشود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت رئاسة شؤون الحرمين أمس بالتزامن مع «اليوم العالمي لرواد الأعمال» حلقة نقاش بعنوان «رواد أعمال الحرم ريادة وإثراء والتحول الرقمي في الأعمال والخدمات أنموذجا»، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس وعدد من قيادات الرئاسة ومنسوبيها.

وناقشت الحلقة ستة محاور رئيسة تتمثل في: التحول الرقمي في المنظومة التشغيلية، والتحول الرقمي في المنظومة الدينية والتوجيهية والإرشادية، وكذلك التحول الرقمي في المنظومة التعليمية، والتحول الرقمي في منظومة الحشود والأمن والسلامة، إضافة إلى التحول الرقمي في المنظومة الإثرائية. وأشاد السديس بالجهود المبذولة من الإدارات المعنية وسعيها لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في رقمنة أعمال الرئاسة التي بدورها تنعكس على الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ودورها التوجيهي والإرشادي، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية التي يتميز بها منسوبوها من تميز وإبداع.

وأشار إلى أن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعادها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة، حاثا وكالة الأبحاث والدراسات للابتكار ودعم منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين على مواكبة التطور في المملكة.