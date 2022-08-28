شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مقيمين نقلا 5 مخالفين في مركبة مسروقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية يرافقه مقيم من الجنسية نفسها لنقلهما في مركبة مسروقة يقودها أحدهما 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وجرى استرداد المركبة.

وأوضحت الجهات المعنية أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهما للنيابة العامة، فيما أحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.