إزالة 12,500 م3 من الأنقاض والنفايات في الجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي 12,500 م3 من الأنقاض والنفايات الصلبة والملوثات البصرية في محافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة النظافة التي تم إطلاقها على أحياء المحافظة، وترمي إلى معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

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