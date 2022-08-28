مبادرة صحية لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتقليل الضغط على مراكز التأهيل الشامل، نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للتطوع الصحي خلال أغسطس الحالي مبادرة «رعايتكم أولويتنا»، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من منسوبي جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة لترسيخ ثقافة التطوع عن طريق تعميق روح العمل الجماعي التطوعي بين مؤسسات الدولة من القطاعين والأفراد؛ لتقديم كل ما يلبي احتياجات المجتمع من خدمات في شتى المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي المجتمعي من خلال إتاحة الفرص التطوعية واستثمارها من قبل القطاع الخاص والفرق والجمعيات التطوعية وفقا لاحتياجات المجتمع.

وبينت أن المبادرة نفذت بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة من مختلف التخصصات الصحية من فريق براء أبدان التطوعي، لتقديم الخدمات الصحية من الكشف والعلاج الطبيعي والاستشارات النفسية والسلوكية والتغذية لـ 500 طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة من منسوبي جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة، مشيرة إلى مشاركة مجمع الإعجاز الطبي لرعاية الأطفال، كجهة تنفذ من خلالها الخدمات الطبية والجلسات العلاجية.

المبادرة الصحية

