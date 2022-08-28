تطوير كفاءات ممارسي الخدمات الطبية الطارئة

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وتضمنت فعاليات اليوم الأول لقاء تعليميا معتمدا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نوقشت فيه العديد من الموضوعات ذات العلاقة ومنها: التعريف بتخصص الخدمات الطبية الطارئة وأهميته، والحفاظ على مجرى التنفس في مرحلة ما قبل المستشفى، والطوارئ القلبية في مرحلة ما قبل المستشفى، والتعرف على أنواع الصدمات وكيفية التعامل معها، ودور مقدمي الخدمات الطبية الطارئة في التعامل مع الإصابات في مرحلة ما قبل المستشفى.فيما تضمنت أنشطة اليوم الثاني عرضا تطبيقا عمليا ومحاكاة للإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، صاحبها العديد من الأركان.
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