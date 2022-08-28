صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رصدت صور جوية ملتقطة حديثاً تقدم الأعمال في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي، حيث أظهرت مدرج المطار ومهابط للطائرات المروحية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو إلى التقدم الكبير في مشروع المطار، مؤكدا أن العد التنازلي بدأ لاستقبال الضيوف العام المقبل.

يذكر أن شركتي “نسما وشركاهم” و”المباني للمقاولات” المحليتين تواصلان العمل في تجهيز المطار، والذي يُتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2023، حيث يضم منطقة انتظار لـ 12 طائرة مائية ومثلها لطائرات رجال الأعمال، و3 مهابط للطائرات المروحية.

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