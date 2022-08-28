محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
رصدت صور جوية ملتقطة حديثاً تقدم الأعمال في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي، حيث أظهرت مدرج المطار ومهابط للطائرات المروحية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو إلى التقدم الكبير في مشروع المطار، مؤكدا أن العد التنازلي بدأ لاستقبال الضيوف العام المقبل.
يذكر أن شركتي “نسما وشركاهم” و”المباني للمقاولات” المحليتين تواصلان العمل في تجهيز المطار، والذي يُتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2023، حيث يضم منطقة انتظار لـ 12 طائرة مائية ومثلها لطائرات رجال الأعمال، و3 مهابط للطائرات المروحية.
Advertisements
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر صور جوية ترصد التقدم في مشروع مطار البحر الأحمر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.