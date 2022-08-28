اخبار دوليه – رئيس الموساد الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - يتوجه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الموقع الإخبارى الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية القول إن رئيس الموساد سيحضر خلال الزيارة اجتماع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي لبحث الاتفاق النووي الإيراني.

ونسب الموقع الإخبارى الإسرائيلى الخبر لمصدر سياسى لم يكشف النقاب عن هويته.

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، تأتي زيارة رئيس الموساد، التي تقررت قبل عدة أسابيع، في إطار حملة ضغوط إسرائيلية بهدف التأثير على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الاتفاق الإيراني

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن ديفيد برنياع سيطلع مشرعين أمريكيين في اجتماعات سرية مغلقة للجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ، على الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي. كما سيجتمع بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» بيل بيرنز ومسؤولين آخرين بإدارة بايدن.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلى كبير لم يسمه قوله إن إحاطة برنياع المقررة لنواب أمريكيين ليست محاولة للعمل من وراء إدارة بايدن.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى بايدن في وقت لاحق هذا الأسبوع.