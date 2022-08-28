اخبار دوليه – الخارجية الإيرانية: مفاوضات الاتفاق النووي تمضي قدما ضمن مسار إيجابي

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن مفاوضات الاتفاق النووي تمضي قدما ضمن مسار إيجابي، مشيرا إلى أن القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية.

وأضاف: «نأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالحنا ومطالبنا المشروعة»، مؤكدا أن «طهران ستلتزم باتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات»، بحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الإيرانية إن عملية الشد والجذب المتبادل مع الولايات المتحدة بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي سوف تمتد إلى الشهر المقبل.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، أفاد موقع نور نيوز الحكومي الإيراني في تغريدة على تويتر اليوم الأحد بأن الجمهورية الإسلامية سوف تستغرق «على الأقل» حتى الثاني من أيلول/سبتمبر للرد على تعليقات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وثيقة صاغها الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ اتفاق عام .2015

وأفاد نور نيوز، الذي ينحاز بشكل وثيق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن طهران تواصل «مراجعة رد الولايات المتحدة بعناية» عبر الاستعانة بخبراء.