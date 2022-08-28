خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.
وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب الفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.
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