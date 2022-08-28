لجنة الاحتراف: إيقاف لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي شهرين

︎ . المناطق_الرياض أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه تقرر إيقاف لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي شهرين لعدم التزامه بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي، وتغريم نادي الاتحاد 300 ألف ريال، وذلك بعد الاستماع لدفاع النادي وثبوت سلامة اللاعب من أي إصابة وفقًا للجنة الطبية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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