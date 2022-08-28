وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخدمات المحدودة

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كشفت الشركة السعودية للخدمات المحدودة، عن توافر وظائف هندسية وفنية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة)، للعمل بالمسميات التالية (مهندس – فني – مشغّل، كهرباء، مدني، إلكترونيات، زراعي).

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- مهندس – فني – مشغّل:تخصص (ميكانيكا مصاعد، تكييف و تبريد ، سباكة، غازات طبية، ميكانيكا مولدات، مضخات، ماكينة طباعة، محطات الميكانيكا، مونتاج، أجهزة منزلية، معدات غسيل، غلايات، ميكانيكي سيارات، معدات مغسلة، تجليد).

2- كهرباء: تخصص (كهرباء مولدات، كهربائي، كهربائي سيارات).

3- مدني:تخصص (صيانة مباني، خياط ومنجد، فني مقص، بناء، مبلط، دهان، نجار).

4- إلكترونيات: تخصص (إلكترونيات، الآت تصوير، سنترال وشبكات، أجهزة إطفاء حريق، أجهزة مراقبة).

5- زراعي: تخصص (فني زراعي، مهندس زراعي).

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/01هـ الموافق 2022/08/28م، على أن ترسل الطلبات عبر الإيميل التالي: [email protected]

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Source almnatiq

