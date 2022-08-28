رشا رزق تعيد الذكريات والمشاعر في مهرجان العودة إلى الرياض

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المناطق_الرياض

ضمن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض، يترقب الأطفال الزوار موعدهم مع النجمة الغنائية رشا رزق التي تمثل مقطوعاتها الفنية قاسمًا مشتركًا بين الأجيال المختلفة، حيث يتوقع أن تجد تفاعلًا استثنائيًّا من الصغار، فضلًا عن الكبار الذين اعتادوا غناءها خلال أيام الطفولة.

مسارح الذكريات:

وتعد المقطوعات الغنائية للفنانة رشا رزق ضمن الأصوات المحببة للأطفال؛ إذ تمثل جزءًا أساسيًّا من عناصر ترفيههم وبرامجهم أمام الشاشة التي تعد أحد مسارح الذكريات الخصبة والجميلة.

وتطل الفنانة رشا رزق على زوار مهرجان العودة إلى الرياض من نافذة Fun theater خلال يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، حيث يبدأ العرض في اليوم الأول عند الساعة العاشرة مساءً، ويستمر حتى الحادية عشرة، فيما يبدأ عرض اليوم الثاني عند التاسعة مساءً، وينتهي في العاشرة مساء.

فعاليات متنوعة:

وتمثل أغنيات الفنانة رشا رزق جزءًا من ترفيه الأطفال الذين يعيشون في مهرجان العودة إلى الرياض مجموعةً من الفعاليات المتنوعة، سواء الغنائية أو المسرحية، إضافةً إلى مجالات التسوق والألعاب، والمقاهي والمطاعم.

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: هنا.

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Source almnatiq

