شاحنة تصدم مجموعة أشخاص في ضواحي روتردام والحصيلة ستة قتلى

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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون بجروح بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في مأدبة شواء مساء السبت في الهواء الطلق قرب روتردام، وفق حصيلة صدرت عن الشرطة الهولندية الأحد.

لسبب مجهول، انحرفت المركبة عن الطريق الضيق في قرية نيو بييرلاند على مسافة نحو ثلاثين كيلومترًا جنوب روتردام، وسارت باتجاه المجموعة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة مريم بورز لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ارتفعت راهنا إلى “ستة قتلى وسبعة جرحى، من بينهم امرأة في حالة خطرة، إثر حادث الأمس الذي وقع عند الساعة السادسة مساء” بالتوقيت المحلي.

وكانت الحصيلة الأولى لضحايا هذا الحادث الذي وقع مساء السبت على مسافة نحو 30 كيلومترا من جنوب روتردام تفيد بوقوع قتيلين على الأقلّ والعديد من الجرحى.

وأفادت بورز “ما زال التحقيق جاريا لمعرفة ما حصل بالتحديد” مشيرة إلى أن “كل الفرضيات مطروحة”.

وقالت الشرطة إن القتلى هم ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 28 و32 و75 عاما وثلاثة رجال يبلغون 41 و50 و62 عاما، وجميعهم من المنطقة، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة في المستشفى.

ولم يصب سائق الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسبانية بأذى. وقد أوقف وأودع السجن على ذمّة التحقيق لتسببه “في حادث مميت وإصابة جسدية خطرة”، بحسب بيان للشرطة التي أوضحت أن” دوره في الحادث قيد التحقيق”.

وأشارت الناطقة باسم الشرطة إلى أن السائق “لم يكن تحت تأثير الكحول”.

وأطلقت الشرطة نداء لجمع إفادات شهود تساعدها في تحقيقها.

وأظهرت صور التقطت في مكان الحادث أن الشاحنة تابعة لشركة El Mosca ومقرها إسبانيا. كما أظهرت لقطات أخرى عدة مقاعد متناثرة في محيط الشاحنة.

وأعرب الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما عن “صدمتهما وتأثرهما بالحادث المروع”.

وقالا في رسالة رسمية “حزن لا يمكن تصوره داخل هذا المجتمع المترابط. العائلات المتضررة في أذهاننا ونتمنى الشفاء للمصابين”.

كما بعث رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بتعازيه. وكتب في تغريدة “أنباء مروعة… أفكر بضحايا هذه المأساة الرهيبة وأقاربهم. أتمنى لهم الكثير من القوة”.

وذكر شهود للإذاعة المحلية رينموند أن الشاحنة توقفت للحظة عند تقاطع قبل أن تندفع نحو المجموعة المحتفلة.

وذكرت الإذاعة، نقلاً عن بيان للكنيسة المحلية، أن ثلاثة من الضحايا هم من العائلة نفسها- أم وابنها وزوجة ابنها الحامل في الشهر الثامن.



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Source akhbaar24

