سياسي / ختام أعمال مؤتمر طوكيو الدولي من أجل التنمية في أفريقيا

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تونس 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م واس
اُختتمت في العاصمة التونسية اليوم أعمال مؤتمر طوكيو الدولي من أجل التنمية في أفريقيا (تيكاد 8)، وصدر على إثره “إعلان تونس” الذي تضمَّن ثلاثة أركان أساسية سيتم العمل عليها خلال الثلاث سنوات القادمة، وهي تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو المستدام في أفريقيا، وإرساء مجتمع مرن ومستدام، وتحقيق السلام والاستقرار في العالم، إلى جانب ضبط مواعيد مستقبلية لتطوير العلاقات اليابانية الأفريقية.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيِّد – في كلمته خلال الجلسة العامة الختامية للقمة- أن تحقيق التنمية والأمن الإنساني لا يمكن أن يتم دون تكريس دعائم الأمن والسِّلم الإقليميين والدوليين.
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22:32ت م
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www.spa.gov.sa/2379787
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Source spa.gov
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