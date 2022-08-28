انطلاقة طلابية.. والجامعيون يخوضون الفصول الـ3

تحت شعار «العالم ينتظرك»، شهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية عودة طلابها وطالباتها ومنسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد 1444، وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدَّتها وزارة التعليم، وأطلق الطلاب أحلامهم نحو العالم وسط آمال تنتظر التحليق مستقبلا.

ــــــــــــــــــ مظاهر فرح

وأطلق طلاب مدرسة صلاح الدين الأيوبي بجازان 220 بالونة غطت السماء، عانقوا معها الفرح ابتهاجًا بالعودة إلى المدراس، في وقت أصر أحد الطلاب المصابين بكسر في القدم الحضور إلى مدرسته محمولا على أيدي والده، لمشاركة الطلاب الفرحة، في بادرة لاقت استحسان مسؤولي التعليم، ولفتت أنظارهم.

ورصدت «دوت الخليج»، مظاهر فرح عودة المعلمين والطلاب، ومشاركة مسؤولي ومشرفي التعليم وحضورهم إلى المدارس، واشتملت أبرز المظاهر والاستعدادات في: توزيع الورود والهدايا، وممر شرفي للطلاب، وإطلاق البالونات، والانضباط والاستعداد المدرسي، وترديد النشيد الوطني، وتنفيذ برامج المستجدين، ومسارات لدخول الطلاب، وتقبيل الطلاب رؤوس المعلمين والمسؤولين عرفانًا وتقديرًا لجهودهم، وسط رسم المدارس الفرحة على محياهم، وارتياح تام لاستعدادات المدارس وجاهزيتها.

ـــــــــــــــ جولات تفقدية

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، على انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولته التفقدية مع عدد من القيادات الإشرافية الهادفة للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والانطلاقة الجادة بعد انتظام 162583 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في 1320 مدرسة من مدارس التعليم العام والأهلي التابعة لتعليم جازان.

وشارك مدير تعليم جازان طلاب مدرسة الملك عبدالله الابتدائية بمدينة جيزان، مقدمًا التهنئة لهم على انطلاقة عامهم الدراسي الجديد، ومشاركتهم طابورهم الصباحي والاستماع للإذاعة المدرسية، واستلامهم للكتب، وتفقد مرافق المدرسة، مطالبًا بمواصلة التميز والإبداع، والحرص على الجد والاجتهاد، للمساهمة في تنمية ونهضة وطنهم وخدمة قيادته الحكيمة التي أولت التعليم اهتمامًا ودعمًا كبيرين.

ــــــــــــــــ 11 محورًا

وأوضحت مدير إدارة الإشراف التربوي للبنات نهى مكرمي لـ«دوت الخليج»، عن تنفيذ 807 زيارات إشرافية عبر 194 مشرفة على مختلف المدارس، والتي تهدف إلى متابعة جاهزية واستعداد المدارس، ومتابعة مؤشرات الاستعداد داخل المبنى المدرسي، وجاهزية الأنظمة الإلكترونية.

مضيفة أن هذه الزيارات الإشرافية ستتم من خلال مراقبة 11 محورًا، تتمثل في محور الانتظام الدراسي ويشمل نسب حضور الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في جميع المراحل التعليمية، ومحور جاهزية المبنى المدرسي، ويشمل نسب اكتمال أعمال النظافة والصيانة، وصيانة التكييف، ومحاور اكتمال المقاعد والطاولات، والميزانية التشغيلية، واستلام الكتب الدراسية، واكتمال المعلمين والمعلمات ومباشرتهم، ونقل الطلبة، وتفعيل اليوم الدراسي وبرامج التهيئة، ومسارات المرحلة الثانوية، ومنصتي مدرستي وروضتي.

وفي الوقت الذي عادت الحياة إلى المدارس، خطت إدارة تعليم جازان خطوة احترافية لتعزيز نهضة التعليم، والتي تمثلت في توقيع 11 اتفاقية وشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، والتي أقيمت في إمارة جازان، وشهدت رعاية أمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

ــــــــــــــــــــ برامج استقبال

وزار أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مجمع الأحنف بن قيس التعليمي، للاطمئنان على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للعام الدراسي الجديد ومشاركة أبنائه الطلاب يومهم الدراسي، حيث كان في استقباله المدير العام للتعليم بنجران فهد عقالا والكادر الإداري بالمدرسة.

واستقبلت مدارس جدة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، في مختلف المراحل الدراسية، بمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بجدة والمساعدين وجولات نفذها مديري ومديرات المكاتب والمشرفين والمشرفات التربويات.

وشهدت المدارس انطلاقة جادة في كافة المدارس إلى جانب تنفيذ المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة لبرامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين، وكذلك استقبال المدارس للطلاب والطالبات المنقولين بين المراحل الدراسية للتعريف بمدارسهم والمرحلة الدراسية المنقولين إليها.

ـــــــــــــــــــ Asf:

ــــــــــــــ العالم ينتظر آمال الطلاب

- 8 مظاهر فرح لعودة المدارس.

- 1477 زيارة إشرافية.

- 11 محورًا للزيارات الإشرافية.

- ارتياح تام لاستعدادات المدارس.

- اكتمال أعمال النظافة والصيانة.

- تجهيز المقاعد والطاولات.

- إعداد الميزانية التشغيلية.

- استلام الكتب الدراسية.