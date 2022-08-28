ورشة تعريفية حول استراتيجية مجلس الصحة الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس الصحة الخليجي بالرياض أمس ورشة إعلامية تعريفية حول خدمات ومهام المجلس ومرتكزاته الاستراتيجية وبرامجه، وإعلان الحملات التوعوية الجديدة، بحضور عدد من الإعلاميين وممثل من وزارة الصحة، وذلك في إطار التواصل والتعاون المعرفي والتوعوي بين المجلس ووسائل الإعلام المختلفة. وثمن مدير المجلس سليمان الدخيل خلال الاجتماع دور الإعلام الفعال والمحوري في إيصال رسائل وأهداف ومخرجات المجلس التي تعنى بمواطني ومقيمي دول المجلس. من جانبه، استعرض مدير إدارة التواصل المؤسسي بالمجلس سعيد البوسعيد الخطط الإعلامية التي يسير عليها المجلس وأهم أهدافه ومرتكزاته التي يحققها، إلى جانب الحملات التوعوية السابقة والمستقبلية، منها: حملة كبار السن التي يستعد لإطلاقها منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكدا الحرص على تعزيز التواصل بين المجلس ووسائل الإعلام لإيصال رسائله ومنجزاته بشكل واسع وكبير. من جانبه، استعرض مدير إدارة التواصل المؤسسي بالمجلس سعيد البوسعيد الخطط الإعلامية التي يسير عليها المجلس وأهم أهدافه ومرتكزاته التي يحققها، إلى جانب الحملات التوعوية السابقة والمستقبلية، منها: حملة كبار السن التي يستعد لإطلاقها منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكدا الحرص على تعزيز التواصل بين المجلس ووسائل الإعلام لإيصال رسائله ومنجزاته بشكل واسع وكبير.

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