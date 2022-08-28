التكلفة التقديرية لتشطيب فيلا على العظم

محمد بن مسعود - الدمام - تريد تشطيب فيلا على العظم بالسعودية؟ هذا المقال هو دليلك لمعرفة كل التفاصيل، خاصة أن سعر متر التشطيب يختلف من مرحلة لأخرى حسب سعر الخامات وتكلفة العمالة، ويفضل تجهيز مبلغ التشطيب كاملاً وأكثر لاستمرار التجهيز وعدم توقفه عند مرحلة معينة، مثال على ذلك سعر متر المحارة 10 ريال سعودي، وليكن حجم الفيلا 300 متر، احسب سعر الخامات في البداية ثم العمالة وجهز المبلغ كاملاً لهذه المرحلة، ثم استمر على هذا المنوال في باقي مراحل تشطيب الفيلا.

تكلفة تشطيب فيلا على العظم

قبل البدء في تشطيب فيلا على العظم اعرف أسعار التشطيب كاملة تشمل أسعار الخامات التي تحتاج إليها وسعر العمالة المطلوبة، ونقدم لكم تكلفة تقديرية للتشطيب، مع العلم أن الأسعار في مصر تختلف عن السعودية عن باقي الدول.

تأسيس السباكة

تختلف أسعار تأسيس سباكة فيلا حسب نوع الأكواع والمواسير والخامات المستخدمة في التأسيس، وعن المبلغ التقريبي لسعر الخامات فهو 1500 و 3000 ريال سعودي، مع أجرة عمالة التأسيس وتكون بين 1000 و 3000 ريال سعودي، مع العلم أن أسعار العمالة تختلف من منطقة لأخرى.

وعن مرحلة التشطيب النهائي تحتاج خامات بمبلغ 5000 ريال سعودي تقريباً ويختلف حسب نوع التشطيب، ويحصل السباك على باقي الأجرة عند مرحلة التشطيب بالاتفاق أثناء التأسيس، وأجرته كاملة من التأسيس للتشطيب تكون من 1000 حتى 4000 ريال سعودي.

تأسيس الكهرباء

عادة لا يتم سحب الأسلاك وتوصيل الكهرباء للفيلا قبل مرحلة التشطيب النهائية، ويقوم الكهربائي أثناء التأسيس بوضع خزائن الكهرباء والأسلاك وضبط كل شيء لوضع المفاتيح والوشوش والسدادات والنجف واللمبات والإضاءة بشكل عام، مع تهيئة استقبال الأجهزة الكهربائية في الفيلا.

ويتم شراء خامات لتأسيس الكهرباء بمبلغ من 1000 وحتى 4000 ريال سعودي، بينما مرحلة التشطيب تختلف أسعارها حسب ما يتم شراؤه من أنواع مفاتيح ولمبات ونجف وأنواع الإضاءة الحديثة المتوفرة حالياً، وقد تحتاج الفيلا من 10000 وحتى 20000 أو أكثر في التشطيب النهائي.

ويحصل الكهربائي على مبلغ تقريبي من 1000 وحتى 2000 ريال سعودي عند مرحلة التأسيس، ثم يحصل على باقي الأجرة عند التشطيب النهائي ويكون بنفس المقدار السابق ذكره تقريباً، لتكون التكلفة الإجمالية من 3000 وحتى 5000 ريال سعودي.

تأسيس غاز مركزي

عند اتخاذك قرار بتأسيس غاز لفيلا عليك أولاً التواصل مع شركة تمديد الغاز المركزي وطلب معاينة الحوش للتأكد من مطابقته لاشتراطات شركة الغاز الأهلية وذلك قبل شراء الخزان سواء كنت ترغب في تركيب خزان أرضي أو مدفون. واختيار الحجم المناسب للخزان يكون وفقاً لاحتياجاتك حسب عدد المطابخ بالفيلا، وغالباَ يتم تركيب خزان من 450 وحتى 2000 لتر للفلل.وسعر خزان 540 لتر 3395 ريال، وخزان 500 مدفون 6820، وخزان 1000 فوق الأرض 5635، والمدفون منه 13225.

وبالنسبة لتكلفة تمديد الشبكة يتم حسابها بالمتر، وسعر متر تمديد المواسير الحديد الأسود الصيني قطر 1 بوصة 110 ريال، والمجلفن 120 ريال، والأوكراني 130 ريال.

البلاط والدهان

نبدأ مع تشطيب الفيلا بالسيراميك والبورسلين من أفضل الأنواع، فإن كانت على سبيل المثال 300 متر فهي تحتاج لنفس القدر من السيراميك أو البورسلين، مع أخذ السلالم والمنحنيات في الحسبان، وبالتالي تحتاج حوالي 400 متر سيراميك أو بورسلين، لنقل أن سعر متر البورسلين 100 ريال سعودي، تكون العملية الحسابية 100×400= 40000 ريال سعودي.

ويتم تركيب السيراميك والبورسلين بسعر من 20 وحتى 50 ريال سعودي، لنأخذ المتوسط ونقول 30×400= 12000 ريال سعودي، لتكون التكلفة الإجمالية للبلاط خامات والتركيب هي: 52000 ريال سعودي.

الدهان وهو المرحلة الأخيرة من التشطيب وتبدأ بشراء الخامات بأسعار من 5000 وحتى 10000 ريال سعودي، ولا تنسى أجرة العمالة والتي يتم حسابها بالمتر من 15 وحتى 50 ريال سعودي، والبعض يأخذ أجرة بقدر سعر الخامات المستهلكة في التشطيب، لكن لا يقتصر الأمر على سعر المتر، حيث يحصل النقاش على تكاليف أخرى للديكورات والجبس بورد وغيرهم.

ويتم تشطيب الفيلا في بأسعار متر من 1200 وحتى 2000 ريال سعودي، لتكون التكلفة الإجمالية من 200000 وحتى مليون ريال سعودي حسب درجة التشطيب.

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