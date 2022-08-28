خطوات تسجيل العلامات التجارية لدى الملكية الفكرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استعرضت هيئة الملكية الفكرية خطوات تسجيل العلامات التجارية. وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه يتم أولًا الدخول على الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال الرابط التالي: هنا. وتابعت أنه بعد الدخول على الموقع يتم اختيار خدمة العلامات التجارية ثم الانتقال إلى صفحة النفاذ الوطني واختيار تسجيل علامة تجارية جديد من خلال أيقونة التسجيل في أعلى الصفحة. أخبار قد تهمك

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