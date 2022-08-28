طقس عسير.. تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن أمطار غزيرة هذه المدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 11 مساءً.

وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيًا في مدى الرؤية.

ومن أبرز المدن والمحافظات المتأثرة كل من مدينة المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل، حيث من المقرر أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أخبار قد تهمك

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.