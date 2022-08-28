نائب أمير القصيم يعزِّي آل الشيخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم العزاءَ لمدير مكتب سموِّه عبدالمجيد بن عبدالله آل الشيخ في وفاة والدته رحمها الله.
وسألَ سموُّه اللهَ سبحانه أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبرَ والسلوان.
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من جانبه، قدَّم آل الشيخ شكرَه وتقديرَه لسموِّه على مواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.
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