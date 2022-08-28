فهد المولد يوقع عقد انضمامه رسمياً لصفوف الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قرر لاعب المنتخب السعودي فهد المولد، بدء مشوار جديد في صفوف نادي الشباب. وقع نادي الشباب مع فهد المولد لمدة 3 سنوات قادمة حتى صيف 2025.

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