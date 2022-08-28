اخبار الرياضه السعوديه رسميا.. المولد شبابي إلى 2025

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الشباب عقدا احترافيا مع النجم الدولي فهد المولد لمدة 3 سنوات قادمة في صفقة انتقال (حر) بعد نهاية عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد في شهر يوليو الماضي.

ونجحت الإدارة الشبابية في الظفر بخدمات المولد رغم وجود عدة عروض من أندية محلية أبرزها ناديه السابق الاتحاد، إلى جانب عرض من أندية خليجية.

وسيتم قيد المولد في كشوفات نادي الشباب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية الأربعاء القادم.

ومن المنتظر أن يتواجد المولد في معسكر المنتخب السعودي في مدينة اليكانتي الإسبانية أواخر شهر سبتمبر القادم ضمن المرحلة الإعدادية الثانية لتجهيز الأخضر لمونديال قطر القادم، إذ يعتبر اللاعب أحد العناصر الأساسية في قائمة المدرب رينارد.