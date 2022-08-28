شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. انتهاء مسيرة فهد المولد مع اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات في حكم المؤكد، رحيل فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن صفوف العميد، بشكل رسمي، اليوم الأحد.

رسميًا.. انتهاء مسيرة فهد المولد مع اتحاد جدة

يأتي ذلك وفقًا لما أكده اللاعب في تصريحات مع الصحفي "علاء سعيد"، عبر حساب الأخير الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعلن فهد المولد، عن انتهاء علاقته ورحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بشكل رسمي، اليوم الأحد.

وكتب علاء سعيد عبر تويتر: "‏ أوضح اللاعب (( فهد المولد )) في حديثي معه قبل قليل.. عن انتهاء علاقته مع ‎الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق.. مقدمًا شكره الكبير لجماهير ‎العميد".

وكان أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، قد كشف أمس أن إدارة العميد متمسكة ببقاء اللاعب، واستمراره من خلال تجديد عقده. وتلقى اللاعب العديد من العروض، حيث أكدت تقارير صحفية أن فهد المولد أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.