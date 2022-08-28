شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المولد يصدم اتحاد جدة بقرار رسمي ويُحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبله مع ناديه بالموسم الجديد.

وخفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، عقوبة فهد المولد، حيث أعلن، إمكانية مشاركته من جديد في مباريات كرة القدم، رسميًا.

فهد المولد يعود للملاعب بعد الاستئناف ضد عقوبة الـ18 شهرًا



وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، أوقفت فهد المولد، لمدة 18 شهرًا، بعدما تم إثبات حصول مهاجم الاتحاد على مواد طبية محظورة، رياضيًا، قبل أن يستأنف اللاعب في مركز التحكيم الرياضي السعودي، ويتم تخفيض العقوبة.

وانتهى عقد النجم فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، أول يوليو 2022، والنادي لم يجدد معه يسبب إيقافه إلا أنه فتح التفاوض معه مرة أخرى.

وأعلن فهد المولد، الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد مساء اليوم الأحد، في الوقت الذي أشارت فيه آخر المستجدات الصحفية إلى الوجهة المقبلة له.



المولد يرفض استكمال مسيرته داخل الاتحاد



وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تواصل مع النجم فهد المولد، من أجل سؤاله عن الوجهة المقبلة له في صيف 2022، موضحًا أن اللاعب رد عليه، بأن مسيرته انتهت مع الاتحاد.

وتابع: "المولد لا يرغب في الاستمرار مع الاتحاد، بعد الفترة التي عاشها مع انتقادات جماهير الاتحاد، ولا يريد العودة إلى النادي الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم".

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية" عبر حسابها الرسمي على تويتر، على أن فهد المولد بصدد التوقيع على عقود انضمامه إلى الشباب، حيث من المنتظر أن يكون الإعلان الرسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.