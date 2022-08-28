شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم الجدل حول مصير مشاريبوف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الجدل حول مصير الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

النصر يحسم الجدل حول مصير مشاريبوف

وكانت الفترة الماضية، شهدت انتشار أنباء عن اقتراب مشاريبوف من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ثم أوضحت التقارير بعد ذلك أن جلال الدين مشاريبوف، قرر البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حتى نهاية عقده، مع العالمي، وعدم الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري.

وأوضح مسلي آل معمر، في تصريحات تليفزيونية، أن جلال الدين مشاريبوف، مستمر مع الفريق، إذا لم يجد جديد في الأيام المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد حقق الفوز أمام نظيره الوحدة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.