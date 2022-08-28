شكرا لقرائتكم خبر 5 نصائح من «المرور» لحماية تنقلات الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يبذل رجال المرور جهودا مكثفة لتنظيم حركة السير في اليوم الدراسي الأول، قدمت الإدارة العامة للمرور 5 نصائح لحماية الطلاب خلال تنقلاتهم عبر الحافلات المدرسية. وأوضحت أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية. وأشارت إلى أن جلوس الطلاب في مقاعدهم المخصصة لهم في الحافلات المدرسية يسهم في تعزيز سلامتهم ويقلل من الحوادث المرورية. وأشارت إلى أن جلوس الطلاب في مقاعدهم المخصصة لهم في الحافلات المدرسية يسهم في تعزيز سلامتهم ويقلل من الحوادث المرورية. النصائح المرورية





ربط حزام الأمان



التزم بالجلوس في مقعدك



عدم إخراج اليد من النافذة



عدم الاندفاع لركوب الحافلة إلا في حال وقوفها بشكل تام



تأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره



كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح من «المرور» لحماية تنقلات الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.