تهيئة الطلبة المستجدين بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، في بيانه أمس، أن الجامعة رفعت جاهزيتها لاستقبال الطلبة بجميع مرافقها للعام الدراسي الجديد، منذ وقت مبكر؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة في مختلف جوانبها ومما يحقق المؤشرات الإيجابية لخدمة الطلبة، مبينا أن الدراسة الجامعية ستنطلق بنظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي يحقق بدوره عددا من مستهدفات التعليم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس، برنامج التهيئة للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1444هـ، في برامج مسارات الكليات والمسار الصحي، بهدف تذليل العقبات وإعداد وتهيئة الطلبة للاندماج بالحياة الجامعية، الذي يستمر لمدة أسبوع.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، في بيانه أمس، أن الجامعة رفعت جاهزيتها لاستقبال الطلبة بجميع مرافقها للعام الدراسي الجديد، منذ وقت مبكر؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة في مختلف جوانبها ومما يحقق المؤشرات الإيجابية لخدمة الطلبة، مبينا أن الدراسة الجامعية ستنطلق بنظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي يحقق بدوره عددا من مستهدفات التعليم.

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