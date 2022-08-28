شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم للوظائف الأكاديمية بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران أمس في استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص علم أمراض الدم، وذلك عبر إيميل كلية الطب، ويستمر 5 أيام.

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها مع إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من الخارج، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه في علم أمراض الدم أو ما يعادلها، وكذلك شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، و‏الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة شهرين.

ودعت المتقدمين إلى إرفاق صورة مصدقة من الشهادات، ومعتمدة من المعادلات في حين كان المؤهل من الخارج، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية التاريخ، مع التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن.