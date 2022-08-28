اتفاقية لدعم البحث العلمي بجامعة نورة

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ووقع المذكرة بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بطريق خريص في الرياض كل من المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر المبارك ممثلا عن المكتبة، والدكتورة حنان الصقيه عميدة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة للجامعة. واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في مجال المكتبات من حيث إتاحة خدمة الإعارة بين المكتبات، وتبادل الخبرات والتدريب في الإطار المكتبي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس مع عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مذكرة تعاون ثقافي تهدف إلى التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المعرفية والثقافية التي تساعد في دعم عمليات البحث العلمي وتوفير وتنظيم مصادر المعلومات، وتنمية ثقافة الطفل من خلال إثراء ودعم حركة الترجمة لكتب الأطفال ومد جسور التواصل الثقافي والمعرفي في المجالات المشتركة التي تهم الطرفين.ووقع المذكرة بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بطريق خريص في الرياض كل من المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر المبارك ممثلا عن المكتبة، والدكتورة حنان الصقيه عميدة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة للجامعة. واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في مجال المكتبات من حيث إتاحة خدمة الإعارة بين المكتبات، وتبادل الخبرات والتدريب في الإطار المكتبي.

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