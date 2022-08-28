مشروع الأمير محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لـ5 مساجد جديدة في منطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمت المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية 5 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، بهدف حماية نسيجها التاريخي وترميمها، إضافة إلى إطالة عمرها والحفاظ على سلامة طابعها المعماري المتأثر بتغيرات أنماط مناخ الأرض خلال القرون والعقود السابقة. ويبلغ مجموع المساجد التي ستخضع للتطوير في المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية 30 مسجدا موزعة على جميع مناطق المملكة، وسيتم تطويرها وفق آليات حديثة تضمن تكامل سلامة المواد والتصاميم المعمارية بعد إجراء تقييم دقيق لتاريخ كل مسجد وخصائصه ومزاياه. مسجد البيعة





بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى



أول المساجد المستهدفة بالتطوير في منطقة مكة المكرمة خلال المرحلة الثانية



يتميز بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية



ستبقى مساحة المسجد بعد الترميم كما كانت قبله



تقدر المساحة بنحو 457.56 م2، فيما ستصل طاقته الاستيعابية لـ68 مصليا في وقت واحد



مسجد أبو عنبة



يقع في حارة الشام بمدينة جدة



يعود بناؤه الأول لنحو 900 عام



تصل مساحته قبل الترميم إلى 339.98 م2



ستكون بعد الترميم 335.31 م2



سيتسع لـ357 مصليا، بعد أن كانت طاقته الاستيعابية 360 مصليا.



مسجد الخضر



يقع بشارع الذهب في حي البلد، على بعد نحو 66 كلم من المسجد الحرام



يعود بناؤه لنحو 700 عام



إن أول من وطئت قدمه المكان الخضر المذكور في القرآن الكريم



ستكون مساحة المسجد بعد ترميمه 355.09 م2، فيما ستتسع صفوفه لنحو 355 مصليا



مسجد الفتح



يقع بمحافظة الجموم ضمن المساجد المستهدفة بالتطوير



هو المسجد الذي يرجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه عام الفتح



كان قد تعرض للإهمال والهدم والخراب خلال القرون السابقة



أعيد ترميمه عام 1419هـ، وستزداد مساحته من 455.77 م2، إلى 553.50 م2



سترتفع الطاقة الاستيعابية للمصلين فيه من 218 إلى 333 مصليا



مسجد الجبيل



يقع في مركز ثقيف جنوب محافظة الطائف



يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام



كان مقرا لأداء صلاة الجمعة قبل أن تنتقل لمسجد آخر



ستصل مساحته بعد الترميم إلى 310م2



ستبقى طاقته الاستيعابية عند 45 مصليا قبل وبعد التطوير



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