اليوم الأول.. انتظام طلاب وطالبات التعليم بالمناطق والمحافظات في جميع المراحل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انتظمَ اليوم الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني بجميع المناطق والمحافظات في اليوم الأول لبداية العام الدراسي 1444هـ، حيث سارت العملية التعليمية بيسر وسهولة وفق مؤشرات إيجابية، ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم والجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، في بيئة تعليمية تسودها الجدية والأمل والتفاؤل.
واحتفت وزارة التعليم بعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية من خلال إطلاق الهوية البصرية للعام الدراسي الجديد تحت شعار: (العالم ينتظرك)؛ لتحفيزهم على الانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط، فيما استقبلت المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في جميع المناطق والمحافظات الطلاب والطالبات بالعديد من اللافتات الترحيبية والنصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع التعليمي، وتنظيم يومهم الدراسي، لتحقيق التكيُّف الاجتماعي والتعليمي للطلبة، لاسيما الجدد.
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وحرصت الوزارة على تعزيز العمل ضمن منظومة متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع والأسر لدعم انتظام ونجاح العملية التعليمية في بداية العام الدراسي 1444هـ، حيث كثَّفت الوزارة خلال المدة الماضية استعداداتها لبداية العام وفق خطة إستراتيجية، تضمَّنت تأمينَ الميزانيات التشغيلية للمدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية والصيانة الفنية والتقنية وتوافر الأدوات والتجهيزات ومدى صلاحيتها واستعداداتها لاستقبال الطلبة.
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