رابطة العالم الإسلامي تعزّي باكستان في ضحايا السيول والفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية باكستان، حكومةً وشعبًا، ولذوي ضحايا ومصابي ومفقودي الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد.
وقال معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: “تابعنا أنباء السيول والفيضانات التي تعرَّض لها الأشقَّاء في باكستان، وآلمَنا بالغَ الألم ما نجَم عنها من خسائرَ جسيمةٍ -ولا سيما في الأرواح- ونؤكِّد تحضيرات الجهاز الإغاثي في رابطة العالم الإسلامي للتخفيف من تداعيات هذه الكارثة المؤلمة”.
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وأعرب معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامِّ مع باكستان العزيزة، في هذا المُصاب الكبير، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويرد المفقودين إلى ذويهم سالمين، وأن يحفظ باكستان من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ.
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