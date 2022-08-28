وزارة الصحة: احرص على متابعة طفلك وحصوله على حصته من الصحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قالت وزارة الصحة السعودية أن الأسرة لها دور مهم في المتابعة والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد يصاب بها الطفل.
وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” المشكلات الصحية التي تكشفها فحوصات ما قبل المدرسة، وهي:
- الإعاقات السمعية والبصرية والعقلية والبدنية.
- الأمراض المزمنة والمعدية.
- نقص التطعيمات الأساسية.
- مشاكل النطق وضعف النظر والسمع.
- مشاكل الوزن والسمنة والنحافة.
- اعوجاج السلسلة الفقارية.
- تسوس الأسنان.
- مشكلات نفسية مثل: اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
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