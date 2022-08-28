اخبار الخليج – «الخارجية» حول ما نشرته «الأيام»: تأمين عودة العائلتين العالقتين بمطار جورجيا عبر شركة الطيران

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الخارجية، وبالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم الموقرة بتاريخ 28/8/2022م والمتضمن المناشدة التي قدمتها عائلتان عالقتان في مطار جورجيا بسبب إلغاء رحلة عودتهم إلى أبوظبي، فقد قام قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية بالتواصل فورا مع العائلتين للاطمئنان على أحوالهم، ومع شركة الطيران المعنية، وتبين بأن الشركة قامت بعد ذلك بتأمين إيصال العائلتين إلى تبليسي وستقوم بحجز رحلات عودة لهم إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ليتمكنوا بعدها من العودة إلى مملكة البحرين.

وتتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير الى المسؤولين في شركة الطيران على تفهمهم وتجاوبهم السريع ، متمنية لأفراد العائلتين عودة آمنة الى الوطن.