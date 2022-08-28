اخبار الخليج – خفر السواحل تنظم حملة توعوية لرفع مستوى الوعي بالسلامة العامة لمرتادي البحر

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت قيادة خفر السواحل حملة توعوية لمرتادي البحر عند ساحل منطقة المالكية ، وذلك في إطار خطتها لرفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين وزوار المملكة .

وقد تم خلال الحملة ، تقديم النصائح التوعوية حول أهم إرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد السواحل والبحر، ومن أبرزها ضرورة متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والتأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة، وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك والمجهول عمق المياه فيها ، بالإضافة إلى تقديم أهم إرشادات السلامة الواجب اتباعها عند قيادة الدراجات المائية ومنها عدم الاقتراب من السواحل والأماكن المخصصة للسباحة.

كما اشتملت الحملة، توزيع مطويات توعوية بعدة لغات على مرتادي السواحل وملاك القوارب والدراجات المائية.