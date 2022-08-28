غياب التعادل وتألق اللاعبين الجُدد.. أبرز ملامح الجولة الأولى بدوري روشن

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انتهت منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة 8 مواجهات انتهت جميعها بالفوز، دون أن يسجل أي لقاء تعادلاً.

وتتقاسم 8 فرق صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حققت الفوز في افتتاح المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الشباب، بعدما فاز كل منهما بنتيجة 3 أهداف دون رد. وفاز كل من الاتحاد، الشباب، التعاون، الهلال، النصر، الطائي وضمك في المباراة الأولى.

وشهدت الجولة الأولى العديد من الأحداث والأرقام التي تحققت ويرصدها “سبورت 24” كالتالي:

تألق الجدد

شهدت منافسات الجولة الأولى من دوري روشن ظهور اللاعبين الجدد بمستوى مميز مع فرقهم، سواء على مستوى النجوم المحترفين أو المحليين.

وسجل محترف الطائي الكونجولي جي مبينزا هدفا في فوز فريقه أمام الاتفاق بنتيجة 2-1، كما أحرز أحمد شراحيلي المنضم حديثا لفريق الاتحاد هدفا أمام العدالة في لقاء انتهى لصالح فريقه بثلاثية نظيفة.

ومع الشباب، نجح الوافد الجديد أرون بوبندزا في افتتاح النتيجة لفريقه أمام الطائي، قبل أن يسجل الإسباني سانتي مينا الهدف الثالث في أولى مشاركاته مع الفريق.

ودون لاعب أبها الجديد عبدالفتاح آدم، أول أهدافه مع الفريق بعد رحيله عن النصر، خلال مشاركته أمام الرائد.

غياب التعادل

سيطر الفوز على جميع مواجهات الجولة الأولى، مع انتهاء جميع المباريات بانتصار أحد طرفيها، لينقسم جدول الترتيب إلى 8 فائزين ومثلهم خاسرين.

وتعد هذه رابع مرة تشهد خلالها الجولة الأولى تحقيق الفوز في جميع المباريات، بعد مواسم 2008-2009، و2014-2015 و2017-2018.

رقم سلبي للاتفاق

سجل فريق الاتفاق رقما سلبيا في الجولة الأولى، بعدما خسر للمرة الرابعة في جولة افتتاح الدوري، حيث تعرض للهزيمة أمام الطائي بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

سابقة جديدة للاتحاد

افتتح فريق الاتحاد مشواره في دوري روشن بتحقيق الانتصار، وأيضا تسجيل سابقة جديدة في تاريخ مبارياته الافتتاحية خلال مواسم حقبة المحترفين.

ونجح الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في افتتاحية مبارياته، للمرة الأولى عبر جميع مواسم دوري المحترفين.

واستقل الاتحاد أهدافا في جولة الافتتاح خلال النسخ الـ 14 الماضية من دوري المحترفين.

سانتو يقهر سجل بداياته

دون المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو مشواره مع الفريق في دوري روشن السعودي، بتحقيق الفوز، على عكس ما قدمه في تجاربه السابقة في بطولات الدوري الأخرى.

ونجح سانتو في قيادة الاتحاد لتحقيق الفوز في الظهور الرسمي الأول لسانتو على الملاعب السعودية، على حساب العدالة، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من الدوري.

رقم تاريخي لـ”أبو بكر”

سجل محترف النصر، فينسنت أبو بكر، رقما تاريخيا مع فريقه، بعدما قاد فريقه للفوز على الوحدة أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وجاء هدف أبو بكر في شباك الوحدة بعد مرور 3 دقائق فقط، بعدما تلقى عرضية مميزة من جيسلان كونان.

وبات المهاجم الكاميروني أول لاعب أجنبي في تاريخ النصر، يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم الثاني تواليا من الدوري السعودي.

وخلال افتتاح مباريات الموسم الماضي، أحرز أبو بكر هدفا في المباراة التي فاز بها النصر أمام ضمك بنتيجة 4-1.

رقم مميز للشباب

سجل فريق الشباب رقما مميزا بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبات الشباب الأكثر استحواذًا على الكرة في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي بنسبة 80.8%، متفوقا على الهلال صاحب المركز الثاني بنسبة 65.1%.

وجاء النصر في المركز الثالث بنسبة استحواذ وصلت لـ 60%، وخلفه الفيحاء في المركز الرابع بنسبة 57.4%، والعدالة في المركز الخامس بنسبة 57.4%.

وكان الشباب قد حقق الفوز أمام الباطن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل دون رد، في بداية مشوار الفريق بدوري المحترفين.



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Source akhbaar24

