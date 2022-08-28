التوصل إلى علاج التسمم الغذائي عبر أجسام مضادة تنتجها الإبل

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توصّل باحثون من جامعة تافتس الأمريكية إلى طريقة تعمل على تحفيز العضلات في الجسم على إنتاج أجسام مضادة مقاومة لمرض التسمم الغذائي، وذلك باستخدام تقنية تعتمد عليها الشركات في إنتاج لقاحات كورونا.

واستخدم الباحثون، وفقاً لمجلة “ساينتفك ريبورتيز” العلمية، تقنية mRNA الخاصة بلقاحات كورونا لتدريب الخلايا العضلية بالجسم عند حقنها بالدواء، على إنتاج بروتين يتكون من 6 أجسام مضادة تنتج في الإبل لمواجهة المرض.

وجاء ذلك بعد تصميم هذه الأجسام المضادة للعمل ضد سم بكتيريا “المطثية الوشيقية” التي تسبب التسمم الغذائي، وبمجرد حقنها في الفئران قامت الخلايا بصنع الأجسام المضادة، والتي تم تشفيرها بواسطة mRNA وإفرازها في مجرى الدم.



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Source akhbaar24

