المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد القبول حتى الأربعاء

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المناطق_رفحاء



أعلن المعهد الصناعي الثانوي برفحاء استمرار القبول المباشر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 4/2/1444 ، لحاملي الثالث المتوسط والأول الثانوي والثاني الثانوي في تخصصات المعهد.

تخصصات المعهد الصناعي برفحاء

وكان المعهد فتح القبول المباشر للراغبين بالتسجيل في برامج المعهد وأقسامه لمرحلتي الدبلوم الصناعي الثانوي والبرامج الفصلية ثم قام بتمديد القبول حتى يوم الخميس 27-1-1444هـ ليعيد تمديد القبول مرة أخرى حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، مضيفًا أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

مزايا الدراسة

ويوفر المعهد عددًا من المزايا للدراسين أبرزها ما يلي:

1- مكافأة شهرية قدرها ٨٠٠ ريال.

2- مقعد مباشر بالكلية التقنية برفحاء عند الحصول على مؤهل دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

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Source almnatiq

