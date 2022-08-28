صراع إنجليزي للتعاقد مع محترف الهلال “ماتيوس بيريرا”

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول لاعب الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا ،ضمن اهتمامات نادي إيفرتون الإنجليزي ، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت صحيفة” ميرور” الإنجليزية، أن هناك اهتمام من ناديي ليستر سيتي وايفرتون للتعاقد مع لاعب وسط وست بروميتش ألبيون السابق ماثيوس بيريرا.
وأشارت إلى بيريرا حريص الآن على العودة إلى المستوى الأعلى لكرة القدم وسيكون مفتوحًا للانتقال في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.
وسجل بيريرا 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة لوست بروميتش في 33 مباراة بالدوري الممتاز قبل الانتقال إلى الهلال.
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Source akhbaar24
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