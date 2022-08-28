بيئة عسير تستقبل بعثة ميدانية مشتركة لمكافحة التصحر

ومن أهداف البعثة إنشاء آلية تنسيق لأنشطة مكافحة تدهور الأراضي والتصحر، وجمع البيانات والتقارير والخرائط التاريخية الحالية وتحديد التقنيات المستخدمة، واستعراض القدرات الحالية في المكافحة.
وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني قد أجتمع بالبعثة في مكتبه وأطلع على خطة البعثة وكيفية تذليل أي معوقات أو عمل أي تسهيلات تحتاجها البعثة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى المحافظة على الغطاء النباتي و تطوير البيئة النباتية والزراعة من خلال التوعية والتثقيف و تحديث المعلومات أولاً بأول بطريقة علمية.
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