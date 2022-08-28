بيئة عسير تستقبل بعثة ميدانية مشتركة لمكافحة التصحر

بدأت صباح اليوم بعثة ميدانية مشتركة بين المركز الوطني للغطاء النباتي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية بالسعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بهدف مكافحة تصحر الأراضي وأنجراف التربة في الأودية ومكافحة زحف الرمال وتعزيز المكافحة وتطوير المعلومات المعرفية إضافة لعمل تقييم من خلال زيارة 5 أماكن تابعة لفرع الوزارة بعسير تبدأ بأبها ومحايل عسير، فالمجاردة، ثم بلقرن، يتم خلالها زيارة عدد من الأماكن المستهدفة مثل وادي ضلع وعتود في أبها، ووداي حلي في محايل، ووادي يبه في المجاردة، ووداي تبالة في بلقرن.

ومن أهداف البعثة إنشاء آلية تنسيق لأنشطة مكافحة تدهور الأراضي والتصحر، وجمع البيانات والتقارير والخرائط التاريخية الحالية وتحديد التقنيات المستخدمة، واستعراض القدرات الحالية في المكافحة.

وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني قد أجتمع بالبعثة في مكتبه وأطلع على خطة البعثة وكيفية تذليل أي معوقات أو عمل أي تسهيلات تحتاجها البعثة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى المحافظة على الغطاء النباتي و تطوير البيئة النباتية والزراعة من خلال التوعية والتثقيف و تحديث المعلومات أولاً بأول بطريقة علمية.