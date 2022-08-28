انتظام طلاب وطالبات التعليم في كافة المراحل

واحتفت وزارة التعليم بعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية من خلال إطلاق الهوية البصرية للعام الدراسي الجديد تحت شعار: (العالم ينتظرك)؛ لتحفيزهم على الانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وسعادة وجدية، فيما استقبلت المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في جميع المناطق والمحافظات الطلاب والطالبات بالعديد من اللافتات الترحيبية والملصقات التوعوية، وكذلك النصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع التعليمي، إضافةً إلى تنظيم يومهم الدراسي، بما يسهم في تحقيق التكيّف الاجتماعي والتعليمي للطلبة، ولاسيما الجدد مع البيئة التعليمية.
وحرصت الوزارة على تعزيز العمل ضمن منظومة متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع والأسر لدعم انتظام ونجاح العملية التعليمية في بداية العام الدراسي 1444هـ، حيث كثّفت الوزارة خلال الفترة الماضية استعداداتها لبداية العام وفق خطة إستراتيجية، تضمّنت تأمين الميزانيات التشغيلية للمدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية والصيانة الفنية والتقنية وتوافر الأدوات والتجهيزات ومدى صلاحيتها واستعداداتها لاستقبال الطلبة.
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