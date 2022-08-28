معتقلو جوانتنامو السعوديين يتواصلون مع عائلاتهم

أجرت هيئة الهلال الأحمر السعودي 7 مكالمات مرئية لمعتقلي جوانتنامو مع ذويهم في مختلف مناطق المملكة ومنها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وتواصل من خلال المكالمات المرئية 50 شخصا من ذوي المعتقلين، وذلك ضمن أنشطة برنامج إعادة الروابط العائلية لشهر أغسطس 2022.



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