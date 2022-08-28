دفع الإيجار لـ 17 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بجدة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في جدة دفع الإيجار لما يزيد عن 17 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بقيمة تجاوزت 374 مليون ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم ، وأوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة نحو 95 ألف خدمة.



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