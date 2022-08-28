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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل

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محمد الفلاح - يستعرض " سبورت 365"، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره الزمالك المصري، في كأس سوبر لوسيل. 

موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والزمالك المصري، في نهائي كأس سوبر لوسيل، يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل. 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والزمالك المصري، على beIN المفتوحة والكأس والقناة السعودية. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد حسم لقب الممتاز 2021-2022. فيما كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، يوم  الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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