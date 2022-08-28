المشدد 10 سنوات لأم قتلت نجلها لكثرة بكائه في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة وزوجها بسبب قتل نجل الأولى، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين “داليا كمال. ع” 21 سنة ربة منزل، “أحمد ناصر. ح” 31 سنة عامل، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية قتل طفل نجل المتهمة الأولى بأنهم عقدوا العزم علي قتله عمدا لتنفيذ مخططهما في غفلة عن أعين الناس، وما أن كان لهما ذلك حتي تعديا عليه بالضرب المبرح قاصدين قتله، فأحدثوا إصابته وتركاه دون مداواة، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “الحشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتحقيق، بحسب “المصري اليوم”.

وبدأت الواقعة يوم 16 يونيو 2021 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، حين تلقي رئيس وحدة مباحث المرج سابقا معلومات من مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بدفن جثمان المجني عليه دون الإبلاغ عن وفاته، كما توصل إلى أن المتهمة الأولى لم تقم بتسجيله بدفاتر مواليد مكتب الصحة، مع ذياع سوء سلوكها بالمنطقة وكثرة علاقاتها الجنسية عقب زواجها من المتهم الثاني وتعاطيهما للمواد المخدرة معا وكثرة تعديهما على المجني عليه بالضرب المبرح لفرط حركته وكثرة بكائه وعلى إثر ذلك عقدا العزم على الخلاص منه، وبتاريخ الواقعة تعديا عليه بالضرب المبرح بواسطة أداتين (عصا، وخرطوم) وتركاه دون مداواة مما أودى بحياته.

وأقرت المتهمة بتكرار تعدي المتهم الثاني على المجني عليه، وأقر المتهم الثاني بتحقيق النيابة العامة بتعاطيه الحشيش المخدر.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي بعد استخراج جثمان الضحية أنه يعود لذكر في حوالي العقد الأول من العمر في حالة تعفن، ولم يتبين بحالته الراهنة على وجود إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة من عدمه، ويعتذر الجزم عن سبب الوفاة بسبب حالة التعفن.