رئيس جامعة القصيم للطلبة: كونوا صفًا واحدًا خلف قيادتكم لتسهموا في نهضة الوطن وتقدمه

محمد بن مسعود - الدمام - وجه معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، اليوم الأحد الموافق 1/2/1444هـ، رسالة لطلبة الجامعة ومنسوبيها هنأهم فيها بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 1444هـ، ودعاهم خلالها لمواصلة مسيرة الإنجازات والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجامعة خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن الجامعة قد تبوأت مكانة متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية وحققت مراكزًا متقدمة بين الجامعات السعودية بفضل من الله، ثم بجهود الجميع، وبإذن الله نواصل جميعًا رحلة التطوير والتقدم خلال هذا العام حتى نرى جامعتنا في أعلى المراتب.
وقال “الداود” موجهًا حديثه لطلاب وطالبات الجامعة: “أبنائي وبناتي الأعزاء أنتم على موعد مع رحلة علمية جديدة، فكونوا كما عهدناكم شركاء في النجاح لرفع اسم وطنكم الغالي وجامعتكم عاليًا في كافة المجالات العلمية والبحثية.
وآمل من الله أن يكون هذا العام مليء بالإنجازات والمكتسبات، والتي لن تتحقق إلا بمزيد من الجد والاجتهاد والانضباط، فاحرصوا على أن تكونوا صفًا واحدًا خلف قيادتكم لتسهموا في نهضة الوطن وتقدمه وتؤدوا ما عليكم من واجبات تجاه أنفسكم وأهليكم وجامعتكم ووطنكم.
كما رفع رئيس جامعة القصيم التهنئة بهذه المناسبة لمقام القيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تحقق لقطاع التعليم بالمملكة وبالأخص التعليم الجامعي من إنجازات على المستوى المحلي والعالمي، داعيًا الله جل وعلا أن يوفق الجميع ويسدد خطاهم وأن يحفظ وطننا وقيادتنا، ويديم علينا الأمن والأمان.
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