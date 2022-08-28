سمو أمير عسير يدشن ويقف على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بلقرن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، عدداً من المشروعات الصحية في محافظة بلقرن، ووقف على مشروعات تنموية أخرى جارٍ تنفيذها.

ويأتي تدشين المشروعات في محافظة بلقرن امتداداً لمتابعة ما تم خلال (مهمة بلقرن) التي قام بها سموه مطلع العام الميلادي الجاري.

وشملت المشروعات الصحية التي دشنها سموه: وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى سبت العلاية، ووحدة السكر، ومشروع تطوير بيئة العمل، ونموذج الرعاية الحديثة بمركز الرعاية الصحية في عفراء.

وشهد الأمير تركي بن طلال توقيع اتفاقيتَيْ شراكة بين كل من مديرية الشؤون الصحية ببيشة وبلدية محافظة بلقرن، تضمنت التعاون في جوانب التوعية الصحية والرقابة البيئية، والسلامة العامة والتدريب المشترك، وأخرى بين مديرية الشؤون الصحية في بيشة، ونادي الزيتون الرياضي؛ بهدف تحقيق التكامل وتبادل المنافع بين الطرفين.

كما افتتح سموه مركز سندهم للرعاية النهارية، واستمع إلى شرح عن الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية المقدمة لذوي الإعاقة من أبناء محافظة بلقرن وما جاورها، حيث يتكون المركز من 9 أقسام، منها: العلاج الوظيفي، والعلاج الحسي والعلاج الطبيعي والتخاطب وصعوبات التعلم والتخلف العقلي وتعدد العوق، كما افتتح سموه جامع شقيق شمران في مركز باشوت.

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من جهة أخرى, وقف الأمير تركي بن طلال على الخطط التطويرية لقرية الصعاق التراثية الواقعة في مركز الشعف بمحافظة بلقرن بحضور عدد من الأهالي، مؤكداً أهمية إظهار الجوانب الأثرية والمعمارية القديمة للقرية، وربطها بمشروع المشهد الحضري، والاستفادة من تجارب تطوير قريتَيْ العكاس وآل ينفع بمنطقة عسير. فيما تابع سموه سير الأعمال في مشروع إنشاء الصالة الرياضية بنادي الزيتون الرياضي، واطلع على نتائج خمسة ألعاب مدرجة في خطة التطوير، والمعدّة ضمن توصيات الزيارة السابقة التي شملت السباحة وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتنس الأرضي، وكرة الطائرة.

وافتتح سموه ملعب السقيفة بمركز باشوت، وتقدر مساحة الملعب الأخضر بـ100 متر مربع، ويشمل المشروع مدرجاتٍ ومضمارًا وغرفًا للاعبين. ووجّه سموه باستكمال أعمال السفلتة للمناطق المحيطة بالملعب وإيصال العداد الكهربائي، وتحسين جداريات الملعب، بما يتوافق مع معايير المشهد الحضري بالمنطقة.

وفي ختام الزيارة، تجول أمير منطقة عسير في مزرعة العنب الريفية الواقعة بمركز عفراء على الطريق الرابط بين محافظتَيْ بلقرن وبيشة، حيث وجه بتطوير المزرعة بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، بما يتوافق مع إستراتيجية “قمم وشيم” ، مؤكداً أن عسير تتجه في مشروعاتها وأعمالها كافة للعالمية، وتمتاز مزرعة العنب بالطابع الريفي، حيث يقوم على تشغيلها عدد من أبناء المحافظة وتتكون من 2000 شجرة مثمرة، ومحمية للطيور والحيوانات، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للجلوس.